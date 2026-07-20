Десятилетняя россиянка стала звездой шоу Шакиры в финале ЧМ

Десятилетняя россиянка Есения Михеева выступила на шоу певицы Шакиры в перерыве решающего матча чемпионата мира по футболу и прославилась. Девочка родом из Москвы, но сейчас живет с семьей в Соединенных Штатах.

Есения с раннего возраста профессионально занимается танцами. На ее страницы в социальных сетях подписаны около двух миллионов человек. Девочка родилась в семье хореографов.

В семь лет она стала самой юной полуфиналисткой американского шоу талантов, завоевав признание жюри и зрителей. После этого ее пригласили в танцевальную команду баскетбольного клуба НБА «Атланта Хокс».

История знакомства с Шакирой началась после выхода официального гимна чемпионата мира Dai Dai. Есения записала танцевальное видео под эту композицию и отметила певицу в соцсетях. Шакира обратила внимание на ролик, поделилась им со своими подписчиками, а затем связалась с юной танцовщицей. Сначала артистка предложила снять совместное видео, а позже пригласила Есению выступить вместе с ней на финале мирового первенства.

Во время шоу в перерыве финального матча на стадионе «Метлайф» Есения исполнила танцевальный номер под официальный гимн ЧМ-2026. В завершение выступления Шакира тепло обняла юную танцовщицу, чем вызвала восторг у зрителей.

Напомним, что сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира. Развязка наступила на 106-й минуте, когда Ферран Торрес пробил по воротам аргентинцев почти в упор.

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