Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Йеменское движение «Ансар Аллах», известное как хуситы, заявило о введении морской блокады Саудовской Аравии. Об этом в эфире телеканала Al Masirah сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Мы объявляем о запрете на морское судоходство для саудовского противника в соответствии с принципом "блокада в ответ на блокаду"», - цитирует представителя движения RT.

Сариа отметил, что решение было принято в ответ на удары саудовской авиации по аэропорту Саны. По его словам, запрет на морское судоходство для Саудовской Аравии вступает в силу немедленно. Отмечается, что хуситы оставляют за собой право на «всеобъемлющую эскалацию» и жесткий ответ.

Ранее действующая на территории Йемена группировка пригрозила перекрыть еще один стратегический межконтинентальный пролив Баб-эль-Мандеб, чтобы спровоцировать повышение цен на нефть до 200 долларов за баррель. Об этом говорил представитель политического бюро хуситов Мухаммед аль-Фарх.

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре со Zvezdanews выразил мнение, что руководство Ирана знает про все противоречия между элитами Израиля и США и умело использует их, в то время как американский президент Дональд Трамп, вопреки общему мнению, не способен влиять на Тель-Авив. Политолог также прокомментировал вмешательство в очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке йеменского движения «Ансар Аллах». Тогда представители движения заявили, что выпустили несколько ракет по «жизненно важным» целям в Тель-Авиве. Также они объявили о полном запрете на судоходство израильских судов в Красном море, которые собирались рассматривать как военные цели. По словам эксперта, существует мнение, что Трамп должен «одернуть» Израиль, чтобы хуситы не перекрыли критически важный для мировой экономики Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Тем более что йеменское движение показало свою способность топить суда.