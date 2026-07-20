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«Проклятье Дрейка» снова сработало в финале ЧМ по футболу

Как сообщает Fox Sports, канадский музыкант и продюсер Дрейк проиграл $1,5 млн, поставив на Аргентину.
Сергей Дьячкин 20-07-2026 16:34
© Фото: Sammy Kogan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Канадский рэпер и продюсер Дрейк (Drake) потерял 1,5 миллиона долларов, сделав неудачную ставку на победу сборной Аргентины в основное время финального матча чемпионата мира по футболу против Испании. Об этом сообщает телеканал Fox Sports.

В субботу рэпер опубликовал пост в своих соцсетях, где продемонстрировал, что сделал ставку в размере 1,5 миллиона долларов на аргентинцев. В случае их победы музыкант получил бы свыше пяти миллионов долларов.

«Дрейк упустил выплату примерно в 5,1 миллиона долларов, в то время как Аргентина упустила трофей», - говорится в сообщении телеканала.

Провальная ставка на Аргентину дополнила череду громких неудач исполнителя, которую уже прозвали «Проклятьем Дрейка». Оно предполагает, что любой спортсмен или команда, которых рэпер публично поддержал, обречены на провал.

«На что бы Дрейк ни поставил... просто сделай ставку на противоположное», - пишут пользователи соцсетей под постом рэпера.

Другие читатели блога отметили, что ставка Дрейка означает точный проигрыш Аргентины, в связи с чем желали удачи Испании. В финальном матче испанцы обыграли соперников со счетом 1:0 в дополнительное время. Таким образом они повторили успех 2010 года, когда впервые завоевали кубок мира. Испанская сборная сравнялась по количеству побед на ЧМ с командами Франции и Уругвая. Рекордсменом по этому показателю являются бразильцы, выигрывавшие мундиаль пять раз.

В материале отмечается, что в 2022 году в финале чемпионата мира по футболу Дрейку удалось выиграть миллион долларов, поставив на победу Аргентины над Францией в серии пенальти. В 2018 году канадский рэп-исполнитель снял клип God's Plan, в ходе которого раздал людям почти миллион долларов просто так. Благодаря неожиданной щедрости музыканта было оплачено обучение студента Университета Майами в размере 50 тысяч долларов, пожертвовано 50 и 20 тысяч молодежному центру и пожарной части соответственно.

#Футбол #чемпионат мира #испания #Аргентина #продюсер #рэпер #ставка #ЧМ-2026 #Сборная по футболу #drake
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