Германия прекрасно понимает, что без российского газа ей «живется плохо», но при этом она ничего не делает, чтобы эту проблему решить. Такое мнение в беседе со Zvezdanews выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Цены на газ во всей Европе были бы ниже, если бы туда сейчас приходил российский газ. Он бы насытил европейский газовый рынок, и цены на сырье были бы значительно ниже, отметил эксперт.

«Они намеренно не хотят идти на улучшение ситуации на газовых рынках, потому что политический фактор считают важнее», - сказал Юшков.

По его словам, ни в Германии, ни во всей остальной Европе российский газ не был полностью заменен. Энергетический кризис 2021-2023 годов привел к снижению объемов промышленного производства, и уровень потребления упал примерно на 90-100 миллиардов кубических метров, объяснил Юшков.

«При том, что мы сократили суммарный объем поставок примерно на 130-140 миллиардов кубометров. То есть большая часть этого объема не была заменена на европейском рынке», - добавил он.

Прежде всего из-за отсутствия поставок российского газа пострадал промышленный сектор - металлургия, стекольное и химическое производство, продолжил Юшков. Особенно те сферы, где газ используется как сырье - например, в производстве азотных удобрений.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц признался, что отсутствие поставок российского газа стало причиной масштабного энергетического кризиса в Германии. В интервью телеканалу ZDF он также упомянул о совершенно иных вызовах со стороны Китая.