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На орбиту запущена вторая группировка низкоорбитальных спутников РФ

После выведения на опорную орбиту спутники успешно отделились от ракеты-носителя и перешли под управление Центра управления полетами «Бюро 1440».
Сергей Дьячкин 20-07-2026 15:08
© Фото: IMAGO, Ales Utouka, Global Look Press

«Бюро 1440» запустило вторую группировку низкоорбитальных спутников. Об этом пресс-служба компании сообщила в официальном Telegram-канале.

«Состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов компании», - говорится в сообщении.

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» продолжает развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки для связи нового поколения. Как уточняется, после выведения на опорную орбиту спутники успешно отделились от ракеты-носителя. Затем они перешли под управление Центра управления полетами «Бюро 1440». После проверок спутники начнут переход на целевую орбиту. Первая партия из 16 спутников была запущена в конце марта. «Бюро 1440» - разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.

В мае 2024 года «Бюро 1440» запустило три отечественных низкоорбитальных спутника, которые впервые используют стандарт 5G NTN для связи с абонентами. На тот момент это была вторая миссия компании, первая под названием «Рассвет-1» состоялась в июне 2023 года. Она была признана полностью успешной. В новых спутниках больше нового оборудования, в связи с чем они в два раза тяжелее и обеспечивают более быструю и качественную связь. 

#в стране и мире #космос #связь #спутники #Ракета-носитель #группировка #орбита #новейшие разработки #бюро 1440
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