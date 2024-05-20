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Россия впервые запустила низкоорбитальные спутники со связью 5G

Российская компания «БЮРО 1440» запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи.
Мария Зайцева 2024-05-20 13:26:25
© Фото: Joshua Stevensuomi, NPPVIIRS, Globallookpress

Отечественная компания «БЮРО 1440» запустила три отечественных низкоорбитальных спутника, которые впервые используют стандарт 5G NTN для связи с абонентами. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в официальном телеграм-канале.

Это вторая миссия компании, первая под названием «Рассвет-1» состоялась в июне 2023 года и признана полностью успешной. В новых спутниках больше нового оборудования, в связи с чем они в два раза тяжелее и обеспечивают более быструю и качественную связь.

Ранее Минцифры заявили о плане полностью отключить сети 3G в России к 2027 году.

#в стране и мире #связь #спутник #Минцифры РФ #5g сеть
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