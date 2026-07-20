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Путин своим указом установил День хоккея 22 декабря

Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Гоар Хачатурян 20-07-2026 14:31
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

Президент России Владимир Путин установил в стране День хоккея. Он будет отмечаться 22 декабря.

Официальный праздник нацелен на популяризацию и развитие хоккея в РФ. Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.

«В целях популяризации и развития хоккея постановляю: установить День хоккея и отмечать его 22 декабря», - говорится в тексте указа.

В мае этого года глава государства поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков хоккейного клуба «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина. Тогда в шестом матче «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2.

#Россия #в стране и мире #Хоккей #Путин #указ президента #день хоккея
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