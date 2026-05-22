Путин поздравил хоккеистов «Локомотива» с завоеванием Кубка Гагарина

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков хоккейного клуба «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина.
«На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплочённость, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея», - написал президент в телеграмме.
Также Путин пожелал ярославскому клубу новых спортивных вершин.
В шестом матче финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3-2. Для «Локомотива» это второй титул подряд.
Напомним, в прошлом году ярославский клуб обыграл челябинский «Трактор» и впервые получил Кубок Гагарина.
