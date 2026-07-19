Синоптик: сильную жару в Москве в понедельник сменят грозы

В понедельник к Москве и Подмосковью приблизится атмосферный фронт, который сменит жаркую и сухую погоду на небольшое похолодание и кратковременные дожди. Об этом сообщила Zvezdanews ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Днем (20 июля - прим. ред.) местами пройдет кратковременный дождь, но жара удержится до 28-30 градусов, однако прогремят грозы. При грозах ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду», - отметила Паршина.

Во вторник под влиянием атмосферного фронта столицу ожидает облачная, местами дождливая погода с прояснениями. На востоке Московской области пойдет более сильный дождь. Он принесет до 20 миллиметров осадков, а это примерно четверть от месячной нормы. Местами может быть гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

«Жара ослабеет до 25 градусов в середине недели. Местами кратковременный дождь. Температура днем будет 23-25 градусов. В принципе не очень холодно», заявила метеоролог.

В четверг погода ожидается без осадков: днем от 20 до 25 градусов тепла. В последний рабочий день недели ожидаются кратковременный дождь и небольшое понижение температуры до 19-24 градусов. В среднем за сутки такая температура будет ниже климатической нормы на 1-2 градуса.

Напомним, накануне в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. По прогнозам метеорологов, такая погода продержится до 17:00 20 июля.