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Комбат из ГрВ «Юг»: подойти к Константиновке было непросто из-за полей

Офицер подчеркнул, что город имел стратегическую важность.
20-07-2026 15:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командир 2-го батальона 78-го отдельного мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным Шах заявил, что подойти к Константиновке было непросто из-за большого количества открытых пространств на подступах к городу. Видеозапись беседы с комбатом предоставило Минобороны России.

«Подход к городу был непростым. Было очень сложно зацепиться, так как вокруг Константиновки в основном большие поля и маленькие посадки. Есть еще маленькие населенные пункты», - вспоминает Шах. 

Он добавил, что Константиновка для неприятеля была крепостью, представляющей стратегическую ценность. Освобождение этого города открыло российским войскам дороги на Дружковку, Краматорск и Славянск. 

При этом Шах отметил, что взаимодействие 78-го отдельного мотострелкового полка и 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады налажено хорошо, они работают как единый кулак. В данный момент подразделения полка проводят тщательную зачистку строений и подвалов. Если обнаруживаются мирные жители, они выводятся в безопасное место. 

Ранее начальник разведки 19-го полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» рассказал, что украинские боевики в Красном Лимане ноют, что их не кормят. Противник не может организовать нормальное снабжение своего личного состава в городе, подчеркнул он.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #спецоперация #крепость #комбат #укрепления #поля #константиновка #шах #посадки #78 омсп
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