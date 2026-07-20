Командир 2-го батальона 78-го отдельного мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным Шах заявил, что подойти к Константиновке было непросто из-за большого количества открытых пространств на подступах к городу. Видеозапись беседы с комбатом предоставило Минобороны России.

«Подход к городу был непростым. Было очень сложно зацепиться, так как вокруг Константиновки в основном большие поля и маленькие посадки. Есть еще маленькие населенные пункты», - вспоминает Шах.

Он добавил, что Константиновка для неприятеля была крепостью, представляющей стратегическую ценность. Освобождение этого города открыло российским войскам дороги на Дружковку, Краматорск и Славянск.

При этом Шах отметил, что взаимодействие 78-го отдельного мотострелкового полка и 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады налажено хорошо, они работают как единый кулак. В данный момент подразделения полка проводят тщательную зачистку строений и подвалов. Если обнаруживаются мирные жители, они выводятся в безопасное место.

Ранее начальник разведки 19-го полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» рассказал, что украинские боевики в Красном Лимане ноют, что их не кормят. Противник не может организовать нормальное снабжение своего личного состава в городе, подчеркнул он.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.