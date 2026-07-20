Bild: цены на бензин в ФРГ вызвали у немцев психологический шок

Резкий скачок цен на бензин и дизельное топливо зафиксировали в Германии на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом передает Bild.

По информации газеты, у немцев поездка на заправку вызывает психологический шок. Теперь полный бак бензина обходится жителям ФРГ примерно во столько же, как и покупка продуктов на неделю.

Так, в минувшее воскресенье средняя стоимость литра бензина марки Super выросла на немецких заправках до 2,328 евро, E10 - до 2,274 евро, а дизельного топлива - до 2,305 евро. Отмечается, что сильнее всего подорожал дизель. Его цена за неделю выросла сразу на 6,7 цента.

Усугубляет ситуацию еще один момент. Дело в том, что с 1 июля в ФРГ перестала действовать государственная скидка на топливо.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц признал зависимость ФРГ от поставок российского газа. Он считает, что возникший и продолжающийся энергетический кризис усугубляет отсутствие российского газа.