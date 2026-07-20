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Новая атака на танкер произошла на терминале КТК

На палубе возник пожар.
Виктория Бокий 20-07-2026 11:34
© Фото: Telegram/caspian_pipeline

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил об атаке дронов на танкер в своем терминале. Об этом говорится в Telegram-канале КТК.

«Террористическая атака беспилотным летательным аппаратом была произведена на танкер NELSA, находившийся на погрузке у ВПУ-1», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Возгорание ликвидировали в течение нескольких часов.

Погрузку нефти остановили, но уже вечером 19 июля ее возобновили. Уточняется, что нефть не разлилась, ее воспламенения удалось избежать.

В сообщении КТК подчеркивается, что террористическую атаку беспилотниками осудили в МИД и Минэнерго Казахстана. В направленных заявлениях указано, что подобные нападения на гражданские объекты - это посягательство на экономические интересы Республики Казахстан.

«Однако несмотря на то, что указанные заявления, безусловно, были получены адресатами, 20 июля 2026 года вновь был атакован гражданский морской танкер на морском терминале КТК», - добавили в консорциуме.

Стало известно, что 22 человека, за исключением капитана и его старшего помощника, оставшихся на судне, были эвакуированы. Сам танкер сохранил плавучесть.

Накануне сообщалось, что беспилотники атаковали два нефтяных танкера под флагами Либерии и Маршалловых Островов. Из-за удара на судне ASIA возникло возгорание.

#пожар #бпла #нефть #танкер #атака #судно #терминал #КТК #мид казахстана #Минэнерго Казахстана
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