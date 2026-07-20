Земля окажется во власти магнитной бури уровня G1 к вечеру 22 июля

Магнитная буря уровня G1 пройдется по Земле к вечеру 22 июля. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Отмечается, что геомагнитные бури начнут усиливаться во второй половине дня, а пик активности Земля испытает на себе около 18.00 по московскому времени. Причиной станет поток солнечной плазмы, который нарушит баланс магнитосферы планеты.

Тем не менее речь идет о невысокой солнечной активности, отметили ученые. После этой вспышки космическая погода стабилизируется и до середины августа подобных возмущений на Земле не будет.

«У метеочувствительных граждан нет повода для беспокойства», - передает информационный портал.

Напомним, в начале июля на Земле началась мощная магнитная буря. Как отмечали в лаборатории солнечной астрономии, вспышка была уровня G3, которая входит в категорию «сильных». Согласно исследованиям, буря стала второй по мощности в 2026 году. Первую планета испытала в конце января.