В Госдуме предложили включить участие в СВО в стаж госслужбы

Срок участия в специальной военной операции могут включить в стаж государственной гражданской и муниципальной службы. С таким предложением выступил комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Соответствующий законопроект направят на отзыв в правительство РФ. В сопроводительных документах указано, что этот стаж используется для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет. Также он нужен для определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и других гарантий, предусмотренных российским законодательством, передает РИА Новости.

Отмечается, что законопроект направлен не только на поддержку участников СВО, но и на повышение престижа государственной и муниципальной службы. Авторы инициативы считают, что его реализация поспособствует интеграции бойцов в мирную жизнь.



Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение новых мер поддержки для бойцов специальной военной операции и членов их семей. Отмечалось, что тогда Депутаты ГД рассмотрят законопроект о предоставлении одному из родителей ветерана СВО, являющегося инвалидом I или II группы, ежегодного отпуска одновременно с ним. Также депутаты обсудят продление сроков договоров аренды и безвозмездное пользование земельными участками.

Также участников специальной военной операции планируют освободить от уплаты пошлины при оформлении ими унаследованного транспортного средства. Данная мера также касается членов семей и близких родственников бойцов.