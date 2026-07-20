Экипаж Су-34 ликвидировал украинских дроноводов в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских дроноводов в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Уточняется, что целями стал личный состав неприятеля, наземная группа управления и пункт управления беспилотниками. Авиаудар наносился бомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции. Летчики целились по заранее заданным координатам.

Об уничтожении намеченной цели сообщила разведка. Российское оборонное ведомство отметило, что, сбросив бомбы, экипаж благополучно вернулся обратно на аэродром.

Ранее МО РФ показало, как авиабомба ФАБ-3000 разрушила пункт дислокации 63-й бригады ВСУ. Удар наносился в районе населенного пункта Щурово на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.