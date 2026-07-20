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В Египте обнаружили три высеченные в скале гробницы эпохи Нового царства

В следующем сезоне продолжатся раскопки в погребальных шахтах и еще не исследованных участках некрополя.
Дарья Ситникова 20-07-2026 00:40
© Фото: Sui Xiankai, XinHua, Global Look Press

В Саккаре в некрополе Бубастион обнаружили три высеченные в скале гробницы эпохи Нового царства. Об этом сообщило министерство туризма и древностей Египта.

«Открытие включает иероглифические надписи и важные археологические элементы», - сказано в материале.

Известно, что первая гробница принадлежала человеку по имени Ментухотеп. Он занимал высокие административные и военные должности. На ее стенах сохранились сцены подношений и охоты, а также изображение владельца гробницы рядом с матерью Яххотеп.

Вторую гробницу построили для Пареэмвайи: он известен как Самут, а также носил титул главного торговца в храме Птаха. Надписи сохранили имена его жены, матери и четырех детей. По оценке археологов, текст поможет восстановить подробности семейной жизни того времени.

Третья гробница принадлежала Нехси, который занимал должность управляющего домом. Несмотря на плохую сохранность, в ней нашли фрагмент колонны с иероглифическим текстом о возвращении одного из военачальников из страны Нахарин, располагавшейся к северу от Сирии.

Итальянские исследователи ранее сообщили, что им удалось обнаружить под скульптурой Большого Сфинкса в Египте колоссальную вертикальную шахту и две камеры. Сканирование позволило детально рассмотреть огромную шахту, окруженную спиральной лестницей. 

#в стране и мире #Египет #Раскопки #обнаружение #Саккара #гробницы #эпоха Нового царства
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