В Египте обнаружили три высеченные в скале гробницы эпохи Нового царства

В Саккаре в некрополе Бубастион обнаружили три высеченные в скале гробницы эпохи Нового царства. Об этом сообщило министерство туризма и древностей Египта.

«Открытие включает иероглифические надписи и важные археологические элементы», - сказано в материале.

Известно, что первая гробница принадлежала человеку по имени Ментухотеп. Он занимал высокие административные и военные должности. На ее стенах сохранились сцены подношений и охоты, а также изображение владельца гробницы рядом с матерью Яххотеп.

Вторую гробницу построили для Пареэмвайи: он известен как Самут, а также носил титул главного торговца в храме Птаха. Надписи сохранили имена его жены, матери и четырех детей. По оценке археологов, текст поможет восстановить подробности семейной жизни того времени.

Третья гробница принадлежала Нехси, который занимал должность управляющего домом. Несмотря на плохую сохранность, в ней нашли фрагмент колонны с иероглифическим текстом о возвращении одного из военачальников из страны Нахарин, располагавшейся к северу от Сирии.

Итальянские исследователи ранее сообщили, что им удалось обнаружить под скульптурой Большого Сфинкса в Египте колоссальную вертикальную шахту и две камеры. Сканирование позволило детально рассмотреть огромную шахту, окруженную спиральной лестницей.