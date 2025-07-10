Daily Mail: ученые со сканером нашли шахту под Сфинксом в Египте

Итальянские исследователи сообщили, что им удалось обнаружить под скульптурой Большого Сфинкса в Египте колоссальную вертикальную шахту и две камеры. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Результаты были представлены на недавнем Космическом саммите в Северной Каролине (США). Это мероприятие известно изучением альтернативных теорий о древней истории.

Сканирование позволило детально рассмотреть огромную шахту, окруженную спиральной лестницей. Она идет от центра основания Сфинкса вниз к двум квадратным сооружениям. Одно из них находится на глубине более 600 метров, а другое - более 1 200 метров под землей.

Под всеми тремя основными пирамидами теперь обнаружены схожие подземные образования, заявил египтолог и соавтор исследования Армандо Мей. По его мнению, это свидетельствует о едином архитектурном проекте.

«Это открытие доказывает, что плато Гиза было создано задолго до династической эпохи, возможно, около 36 400 годов до н.э.», - считает он.

Знаменитые пирамиды Гизы и Большой Сфинкс считаются построенными примерно 4 500 лет назад. Но эта группа исследователей предполагает, что легендарные памятники могут располагаться на гораздо более древних, скрытых сооружениях, которые якобы старше на десятки тысяч лет.

Исследователи пытаются, в частности, отыскать тайный «зал записей», который, по их мнению, может располагаться как раз под Великой пирамидой или Сфинксом в Египте. Это мифическое помещение, где, как считают сторонники данной теории, хранятся утраченные знания древних цивилизаций.

В марте команда объявила об обнаружении четырех массивных шахт и камер под пирамидой Хефрена. Они использовали технологию доплеровской томографии SAR (синтетической апертуры). В ней применяется спутниковый радар для обнаружения мельчайших сейсмических движений.

В то же время ведущие археологи раскритиковали эту работу, назвав ее ненаучной и спекулятивной.