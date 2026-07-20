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Добровольцам отрядов «БАРС» вручили госнаграды в зоне спецоперации

Торжественная церемония вручения наград состоялась в тыловом районе СВО.
20-07-2026 08:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Добровольцам отрядов «БАРС» группировки войск «Днепр» вручили государственные и ведомственные награды в зоне СВО. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

Торжественная церемония вручения наград состоялась в тыловом районе проведения специальной военной операции. Отмечается, что высоких знаков отличия удостоились военные, которые на протяжении длительного времени выполняли сложные боевые задачи на одном из участков спецоперации и добились значительных успехов при выполнении боевых задач на Ореховском направлении в Запорожской области.

Для вручения наград личному составу в зону СВО прибыл представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Он лично вручил военнослужащим государственные награды, а также ведомственные медали «Воин-доброволец». Представитель Генштаба поблагодарил бойцов за их весомый вклад в общее дело, а также за мужество и героизм, проявленные в боевых действиях.

В ответных словах командиры отрядов «БАРС» выразили глубокую признательность руководству Генштаба за высокую оценку заслуг личного состава. Они подчеркнули, что полученные награды стимулируют военнослужащих к дальнейшей эффективной службе. Они также отметили, что их подразделения полностью интегрированы в общую систему управления войсками группировки «Днепр» и действуют наравне с другими воинскими частями.

«У нашего отряда сейчас задача довольно специфическая. Это обеспечение безопасности и сопровождение железнодорожных эшелонов, и вообще пролетов всех БПЛА на большую землю», - рассказал командир отряда «БАРС-32» с позывным Грифон.

Он отметил, что задача сложная, но не новая для этого отряда. Бойцы справляются и постоянно проходят тренировки. Ежедневно отрядом сбивается от 10 до 20 беспилотников различного типа, в основном самолетного.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов на командном пункте группировки войск «Запад» вручил военнослужащим государственные награды. Он выразил военнослужащим признательность за проявленные в ходе выполнения боевых задач мужество, самоотверженность и героизм.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов. 

#ВС РФ #спецоперация #награды #Добровольцы
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