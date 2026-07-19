Массовые задержания мигрантов из стран Азии с последующей отправкой в ряды ВСУ начались на Украине. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах России.

Отмечается, что выходцы из Азии прибыли в страну на заработки, однако миграционная служба Украины насильно направляет мужчин на службу в украинские ВС. При этом задержанных женщин в основном депортируют.

«Мужчин фактически насильно забирают в ВСУ на "тыловые должности" с дальнейшим переводом в штурмовики», - цитирует агентство.

Ранее на Украине дед выбежал с лопатой на помощь соседу, которого три сотрудника военкомата пытались насильно мобилизовать. Военкомы попытались дать отпор, однако отступили и ушли к своему автомобилю.