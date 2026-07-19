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Выходцев из Азии насильно забирают в ряды ВСУ на Украине

Женщин после задержания в основном депортируют.
Вероника Левшина 19-07-2026 09:15
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Массовые задержания мигрантов из стран Азии с последующей отправкой в ряды ВСУ начались на Украине. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах России.

Отмечается, что выходцы из Азии прибыли в страну на заработки, однако миграционная служба Украины насильно направляет мужчин на службу в украинские ВС. При этом задержанных женщин в основном депортируют.

«Мужчин фактически насильно забирают в ВСУ на "тыловые должности" с дальнейшим переводом в штурмовики», - цитирует агентство.

Ранее на Украине дед выбежал с лопатой на помощь соседу, которого три сотрудника военкомата пытались насильно мобилизовать. Военкомы попытались дать отпор, однако отступили и ушли к своему автомобилю.

#в стране и мире #женщины #Украина #мигранты #ВСУ #азия #служба #тыл #мужчины #миграционная служба #страны Азии
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