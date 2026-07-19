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Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира

У аргентинского нападающего еще есть шансы отыграть свой титул обратно в решающем матче против Испании.
Тимур Юсупов 19-07-2026 06:49
© Фото: Johnny Fidelin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Форвард сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, забив 22 гола. Последние два мяча в рекордной серии нападающий отправил в ворота команды из Великобритании.

Матч за третье место ЧМ-2026 прошел 18 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу английской сборной.

Свои 21-й и 22-й мячи французский футболист забил на 48-й и 66-й минутах игры. Таким образом Мбаппе побил рекорд легендарного аргентинского нападающего Лионеля Месси, на счету которого был 21 гол.

Примечательно, что сам Месси стал кратковременным рекордсменом также во время нынешнего ЧМ - предыдущий наилучший результат в 16 голов принадлежал экс-игроку немецкой сборной Мирославу Клозе и держался более 12 лет. При этом, у аргентинского форварда еще есть шанс завершить турнир в статусе лучшего бомбардира, так как 19 июля ему предстоит выйти на поле в финальной игре чемпионата против сборной Испании.

Ранее сообщалось, что капитан сборной по футболу Португалии Криштиану Роналду стал антирекордсменом по количеству забитых голов на чемпионатах мира среди нападающих в плей-офф. За 10 матчей стадии плей-офф португальский нападающий забил мяч в ворота противника лишь раз - с пенальти.

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