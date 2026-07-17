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Роналду стал антирекордсменом чемпионатов мира по футболу

За 10 матчей стадии плей-офф португальский нападающий забил мяч в ворота противника лишь раз - с пенальти.
Вероника Левшина 17-07-2026 09:47
© Фото: Li Ying, XinHua, Global Look Press

Капитан сборной по футболу Португалии Криштиану Роналду стал антирекордсменом по количеству забитых голов на чемпионатах мира среди нападающих в плей-офф. Об этом сообщает OptaJoe.

«Криштиану Роналду - нападающий, который провел наибольшее количество матчей в плей-офф чемпионата мира по футболу, не забив ни одного гола с игры», - написал спортивный аккаунт в Х.

За 10 матчей стадии плей-офф форвард не смог поразить ворота соперника. Единственный его гол в плей-офф ЧМ был в 1/16 текущего мундиаля в матче против сборной Хорватии - с пенальти.

Напомним, ЧМ-2026 стал последним в карьере португальского футболиста. В 1/8 сборная уступила команде из Испании со счетом 0:1. Уходя с поля, Роналду не смог сдержать слез.

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