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В порту Петербурга изъяли полтонны кокаина из туш мороженого тунца

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Дарья Неяскина 01-07-2026 10:10
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность российского гражданина, организовавшего международный канал поставок кокаина из Латинской Америки. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что наркотики переправлялись морским транспортом в особо крупных партиях для последующего незаконного сбыта. В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории контейнерного терминала АО «Петролеспорт» в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» было обнаружено не менее 500 кг наркотического вещества. Кокаин был сокрыт в легально ввозимых мороженых непотрошеных тушах тунца, прибывших из Эквадора.

При обыске по месту жительства задержанного конфискованы криптокошельки с 613 тыс. долларов, 13 дорогих часов стоимостью более 1,3 млн долларов и пять элитных автомобилей на 130 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Фигурант заключен под стражу.

В прошлом году в морском порту Санкт-Петербурга нашли наркотики в контейнере с бананами. Отмечается, что удалось предотвратить контрабанду крупной партии кокаина весом 1 750 килограммов.

 

#Санкт-Петербург #наркотики #контрабанда #Задержание #фсб россии
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