В порту Петербурга изъяли полтонны кокаина из туш мороженого тунца

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность российского гражданина, организовавшего международный канал поставок кокаина из Латинской Америки. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что наркотики переправлялись морским транспортом в особо крупных партиях для последующего незаконного сбыта. В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории контейнерного терминала АО «Петролеспорт» в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» было обнаружено не менее 500 кг наркотического вещества. Кокаин был сокрыт в легально ввозимых мороженых непотрошеных тушах тунца, прибывших из Эквадора.

При обыске по месту жительства задержанного конфискованы криптокошельки с 613 тыс. долларов, 13 дорогих часов стоимостью более 1,3 млн долларов и пять элитных автомобилей на 130 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Фигурант заключен под стражу.

В прошлом году в морском порту Санкт-Петербурга нашли наркотики в контейнере с бананами. Отмечается, что удалось предотвратить контрабанду крупной партии кокаина весом 1 750 килограммов.