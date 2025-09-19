МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Судно из Эквадора привезло в Петербург 1 750 кг кокаина среди бананов

По предварительным оценкам, стоимость партии превышает 20 миллиардов рублей.
Владимир Рубанов 2025-09-19 10:00:41
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой России успешно предотвратили контрабанду крупной партии кокаина весом 1 750 килограммов, сообщили в спецслужбе. Партию нашли на судне Cool Emerald, прибывшем из Эквадора с грузом бананов.

Наркотики нашли 29 августа 2025 года в морском порту Санкт-Петербурга, в контейнере с бананами. Там было 1 500 брикетов с кокаином. Информация о поставке поступила от зарубежных партнеров.

По предварительным оценкам, стоимость этого вещества превышает 20 миллиардов рублей.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере. Следователи устанавливают всех лиц, причастных к наркотрафику.

Ранее ФСБ задержала группу иностранцев, вывозивших авиадетали из России, в том числе на Украину.

#Санкт-Петербург #наркотики #Эквадор #контрабанда #фсб россии #фтс россии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 