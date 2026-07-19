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NYT: в администрации Трампа испугались удара по доллару от санкций против России

Новые ограничения могут подорвать доминирующую роль американской валюты.
Константин Денисов 19-07-2026 04:00
© Фото: Abdurrahman Antakyali, Keystone Press Agency, Global Look Press

В администрации главы Белого дома Дональда Трампа боятся негативного воздействия новых санкций против России на доллар и его роль в мировой экономике. Об этом сообщает The New York Times.

«Проект закона о новых ограничениях ставит команду Трампа перед дилеммой: законодатели настаивают на продолжении финансовой войны, в то время как администрация опасается, что широкое применение рестрикций может подорвать доминирующее положение американского доллара», - говорится в публикации.

В издании увидели сразу две проблемы, с которыми столкнутся сами Штаты после введения новых ограничений. Во-первых, дополнительная нагрузка ляжет на банки, которым придется постоянно проверять потенциальных клиентов на наличие их имен в санкционных списках.

Кроме того, санкции побуждают другие страны искать альтернативу американской валюте. Как правило, они находят ее в юанях или криптовалюте.

Ранее в Конгрессе США призвали заблокировать законопроект о санкциях против РФ. По мнению двух сенаторов, авторы документа имеют своей целью получение зеленого света на введение пошлин для стран, покупающих энергоресурсы у России.

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