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В Конгрессе США призвали заблокировать законопроект о санкциях против РФ

Принятие закона позволит Вашингтону обложить пошлинами торгующие с Россией страны.
Константин Денисов 18-07-2026 05:36
© Фото: Christian Ohdeimago stock&people, Global Look Press

Представители коалиции новых демократов в конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о введении новых санкций против России. Об этом они сообщили в совместном заявлении.

«К сожалению, законопроект "О санкциях против России" - это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны», - гласит текст документа.

Авторство законопроекта принадлежит сенатору Линдси Грэму*, который ушел из жизни. Глава белого дома Дональд Трамп заявлял, что у закона высокие шансы быть принятым, однако он не является первоочередной целью.

Суть проекта заключается в том, что он позволит обложить торговыми пошлинами до 100% и даже 500% страны, покупающие у России нефть. В документе предусмотрены и исключения: так, стране удастся избежать санкций, если доля российской нефти в ее товарообороте не превышает 15% и продолжает сокращаться.

Ранее стало известно о том, что законопроект получил поддержку сената.

* Линдси Грэм внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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