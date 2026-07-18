В Конгрессе США призвали заблокировать законопроект о санкциях против РФ

Представители коалиции новых демократов в конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о введении новых санкций против России. Об этом они сообщили в совместном заявлении.

«К сожалению, законопроект "О санкциях против России" - это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны», - гласит текст документа.

Авторство законопроекта принадлежит сенатору Линдси Грэму*, который ушел из жизни. Глава белого дома Дональд Трамп заявлял, что у закона высокие шансы быть принятым, однако он не является первоочередной целью.

Суть проекта заключается в том, что он позволит обложить торговыми пошлинами до 100% и даже 500% страны, покупающие у России нефть. В документе предусмотрены и исключения: так, стране удастся избежать санкций, если доля российской нефти в ее товарообороте не превышает 15% и продолжает сокращаться.

Ранее стало известно о том, что законопроект получил поддержку сената.

* Линдси Грэм внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.