МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Германии призвали отказаться от бойкота российских энергоресурсов

Немецкая экономика несет убытки из-за необходимости закупать нефть и газ у США.
Константин Денисов 30-06-2026 16:59
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Mikhail Kokhanc, Global Look Press

Германии следовало бы отказаться от бойкота российских энергоресурсов. Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии (АдГ) Алиса Вайдель.

«Дешевая энергия из России была секретом успеха программы "Сделано в Германии". Нам нужно вернуть ее обратно. Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад», - приводит ее слова Reuters.

По мнению Вайдель, ФРГ потеряла сотни тысяч рабочих мест из-за санкций против России. Кроме того, страна стала зависимой от США, которые поставляют ей энергоресурсы по завышенной стоимости.

Вайдель напомнила, что до 2022 года доля импорта российской нефти составляла в Германии 30%, а газа - 50%. Из других заявлений лидера АдГ следует отметить высокую оценку вероятности победы на выборах в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге - Передней Померании.

Вайдель добавила, что в случае получения большинства мест в парламентах двух крупнейших регионов у АдГ появится шанс влиять на политику канцлера Фридриха Мерца.

Ранее сообщалось о том, что общественное мнение населения Германии по вопросу участия страны в конфликте на Украине разделилось по бывшей границе между ФРГ и ГДР. В восточной части страны большинство высказывается за отказ от оказания военной помощи Украине.

#Россия #в стране и мире #Германия #нефть #газ
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 