Германии следовало бы отказаться от бойкота российских энергоресурсов. Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии (АдГ) Алиса Вайдель.

«Дешевая энергия из России была секретом успеха программы "Сделано в Германии". Нам нужно вернуть ее обратно. Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад», - приводит ее слова Reuters.

По мнению Вайдель, ФРГ потеряла сотни тысяч рабочих мест из-за санкций против России. Кроме того, страна стала зависимой от США, которые поставляют ей энергоресурсы по завышенной стоимости.

Вайдель напомнила, что до 2022 года доля импорта российской нефти составляла в Германии 30%, а газа - 50%. Из других заявлений лидера АдГ следует отметить высокую оценку вероятности победы на выборах в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге - Передней Померании.

Вайдель добавила, что в случае получения большинства мест в парламентах двух крупнейших регионов у АдГ появится шанс влиять на политику канцлера Фридриха Мерца.

Ранее сообщалось о том, что общественное мнение населения Германии по вопросу участия страны в конфликте на Украине разделилось по бывшей границе между ФРГ и ГДР. В восточной части страны большинство высказывается за отказ от оказания военной помощи Украине.