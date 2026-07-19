Ливан призвал США содействовать в выводе израильских сил из страны

Президент Ливана Джозеф Аун призвал США посодействовать в выводе израильских военных с территории страны в рамках трехстороннего плана. Об этом сообщили в пресс-службе ливанского лидера после его встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

«Необходимо согласование ливанской позиции с американской в отношении реализации трехстороннего плана посредством первого вывода израильских войск из первой экспериментальной зоны», - приводит пресс-служба на странице в X слова Ауна.

Отмечается, что Ливану необходима усиленная американская поддержка армии и военных учреждений. Также ливанская сторона ожидает от США принятия необходимых решений для развития экономического и инвестиционного сотрудничества в различных секторах страны, особенно в энергетике, телекоммуникациях и транспорте.

Пресс-служба администрации ливанского президента также привела слова Рубио. Он заявил, что Вашингтон поддерживает позицию и действия Ауна, направленные на восстановление суверенитета страны и реализацию трехстороннего плана. Госсекретарь США связал восстановление роли Ливана в регионе с возвращением экономического процветания страны.

Напомним, что ливанский лидер находится в Вашингтоне с официальным визитом. У него запланированы переговоры, связанные с урегулированием конфликта с Израилем и выводом войск с юга Ливана.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вывода войск из Ливана и Сирии. Отмечалось, что соответствующий телефонный разговор произошел между ним и Нетаньяху еще 9 июля.

До этого Израиль допустил нормализацию отношений с Ливаном в случае вытеснения шиитского движения «Хезболла» с юга страны. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон подчеркнул, что Израиль уже приступил к первым этапам по выводу войск из некоторых районов на юге Ливана. Ожидалось, что на смену израильским войскам придут ливанские вооруженные силы, поддерживаемые США.