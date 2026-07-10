Euractiv: ЕС может не поддержать 21-й пакет антироссийских санкций

Страны Евросоюза могут не одобрить 21-й пакет санкций против России. Об этом пишет портал Euractiv, ссылаясь на высокопоставленного дипломата ЕС.

В материале утверждается, что переговоры по этому вопросу продолжаются. Представители государств намерены достичь соглашения, чтобы передать его главам МИД Евросоюза 13 июля. Как пишет портал, для этого они могут лишить документ наиболее сильных элементов. Так, речь идет об отказе от запрета на импорт СПГ из России и ослаблении запрета на экспорт российской рыбы.

Ранее Euractiv опубликовал сатирический материал, в котором высмеял бессмысленность санкционной политики ЕС в отношении России. В статье журналисты представили гипотетическую картину 2050 года. По их версии, 92-летняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вводит 137-й по счету пакет ограничений против РФ: запрет на поездки для российских боксеров и дрессировщиков медведей, ограничения на импорт российского пива, борща и большинства видов сыра. Особое внимание в публикации уделено гипотетической пресс-конференции, на которой, по задумке автора, журналисты уже давно перестанут задавать вопросы о новых санкциях, потеряв к ним интерес.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении добиваться усиления санкционных мер против России. Чиновница отметила, что планирует выступить с соответствующим заявлением в ближайшее время. Брюссель взял курс на дальнейшее обострение отношений с Москвой. Так, ранее Европейская комиссия выступила с инициативой введения тотального запрета на туристические поездки в страны ЕС для россиян. Соответствующая инициатива прорабатывается.