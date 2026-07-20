Саперы ВС РФ показали в деле комплекс «Скоробей» для поиска мин-ловушек

Минобороны опубликовало кадры боевой работы военных инженеров 92-го саперного полка в составе группировки войск «Север» по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов ВСУ в ходе специальной военной операции. Военнослужащие использовали поисковый комплекс «Скоробей» для проверки труднодоступных мест, такие как блиндажи и стрелковые ячейки, на ловушки и растяжки. Таким образом машина может спасти жизнь саперу.

Бойцы продолжают разминировать от неразорвавшихся снарядов ВСУ частные участки, сельхозугодия, автодороги и оставленные вражеские позиции на освобожденных территориях на Сумском направлении СВО. Отмечается, что в ходе отступления боевики оставили после себя мины, растяжки и различные ловушки, которые обычному человеку трудно обнаружить. Поэтому саперы работают ежедневно. ВСУ применяли снаряды различных типов, включая те, что поставлялись странами НАТО.

Саперы тщательно проверяют все дороги, поля, лесные массивы и здания с помощью миноискателей и специальной роботизированной техники на наличие взрывоопасных предметов. Большинство обнаруженных мин уничтожается на месте с помощью накладных зарядов и переносного удлиненного заряда разминирования ЗРП-2, так как ВСУ установили мины, которые невозможно извлечь.

«На данный момент расчет проводит сплошное разминирование данного участка поля для дальнейшего его использования. Сейчас мы перешли на работу в "квадратах", то есть на каждого сапера выделяется квадрат приблизительно 50 на 100 метров. Также они работают через квадрат, даже если что-то подорвется, то пострадает только один», - рассказал командир взвода с позывным Рысь.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, проходят в строгом соблюдении требований безопасности. Для обеспечения безопасности при проведении разминирования разворачиваются посты радиоэлектронной борьбы и организуют воздушное наблюдение, что позволяет минимизировать угрозы со стороны беспилотников противника.

После проведения разминирования саперы проводят внутренний и внешний контроль качества, исключая вероятность пропуска взрывоопасных предметов. Каждая обезвреженная мина – еще один шаг, приближающий к мирной жизни. Саперы несут службу, требующую высочайшего мастерства и самоотверженности.

Ранее саперы инженерных подразделений 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» разминировали дороги и уничтожили взрывоопасные предметы на одном из логистических маршрутов в Харьковской области. Отмечалось, что в ходе инженерной разведки военнослужащие обнаружили взрывное устройство, похожее на противотанковую мину ТМ-62, которую противник сбросил с БПЛА на край дороги. Тогда взрывоопасный предмет уничтожили методом установки накладного заряда.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.