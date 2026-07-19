Четырнадцать человек, включая ребенка, пострадали в ДТП в Мурманской области

Четырнадцать человек, включая ребенка, пострадали в результате аварии с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту №102 между Кировском и Апатитами. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По предварительной информации, 61- летнему водителю стало плохо во время движения. Из-за этого он потерял контроль над автобусом, который съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Они приступили к ликвидации последствий аварии и оказанию необходимой помощи. Всех пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Надзорное ведомство намерено оценить, соблюдал ли перевозчик требования законодательства при организации пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что пятнадцать человек пострадали в результате аварии, в которой междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся в Черемшанском районе Республики Татарстан.