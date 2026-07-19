В Анкаре предложили создать стратегический союз России, Турции, Китая и Ирана

Создание стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана предложили участники международной конференции «Союз, который предотвратит большую войну», состоявшейся в Анкаре. Об этом отмечается в итоговой декларации форума, организованного турецкой партией «Родина».

Как следует из документа, именно объединение четырех государств может стать основой новой системы, способной обеспечить глобальную безопасность. В тексте подчеркивается, что в современных условиях такой союз должен сыграть ключевую роль в поддержании стабильности на международной арене.

Форум проходил 18 и 19 июля в Анкаре. По информации организаторов, в нем приняли участие около 200 делегатов из 17 стран, в том числе из России, Турции, Китая, Ирана, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Азербайджана, Белоруссии, Южной Африки, Швейцарии, Греции и непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.

Авторы декларации также назвали политику США и Израиля главным фактором риска, способным привести к масштабному военному противостоянию.

Ранее Турция проводила на своей территории саммит НАТО. Главной целью 36-ого саммита было согласовать дальнейшую стратегию и укрепить единство блока. Но, кажется, не у всех участников присутствовал этот «дух единства».