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В Анкаре предложили создать стратегический союз России, Турции, Китая и Ирана

Участие в форуме приняли около 200 делегатов из 17 стран.
Дарья Неяскина 19-07-2026 18:10
© Фото: Belkin Alexeynews.ru, Global Look Press

Создание стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана предложили участники международной конференции «Союз, который предотвратит большую войну», состоявшейся в Анкаре. Об этом отмечается в итоговой декларации форума, организованного турецкой партией «Родина».

Как следует из документа, именно объединение четырех государств может стать основой новой системы, способной обеспечить глобальную безопасность. В тексте подчеркивается, что в современных условиях такой союз должен сыграть ключевую роль в поддержании стабильности на международной арене.

Форум проходил 18 и 19 июля в Анкаре. По информации организаторов, в нем приняли участие около 200 делегатов из 17 стран, в том числе из России, Турции, Китая, Ирана, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Азербайджана, Белоруссии, Южной Африки, Швейцарии, Греции и непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.

Авторы декларации также назвали политику США и Израиля главным фактором риска, способным привести к масштабному военному противостоянию.  

Ранее Турция проводила на своей территории саммит НАТО. Главной целью 36-ого саммита было согласовать дальнейшую стратегию и укрепить единство блока. Но, кажется, не у всех участников присутствовал этот «дух единства».

#Китай #Россия #в стране и мире #НАТО #Турция #Иран #Анкара #Союз #конференция #международная конференция
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