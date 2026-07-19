Баланс между долгом и риском: медики раскрыли тонкости помощи бойцам рядом с передовой

Группа эвакуации 9-ой отдельной гвардейской мотостреклковой бригады 51-ой общевойсковой армии группировки «Центр» борется за жизнь каждого раненого. О спасении раненых в зоне СВО рассказал Zvezdanews корреспондент Артем Желтиков.

Ударные беспилотники - главная угроза для эвакуационных машин. Вычислять их помогает дрон-детектор группы - собака «Тайфун».

«Ездим на эвакуации, он (пес - прим. ред.) определяет птички. Мы ее не слышим, а он ее уже чувствует и начинает метаться. Мы уже знаем, что откуда-то она сейчас появится», - рассказал командир группы эвакуации с позывным «Султан».

Одного из раненых бойцов после попадания ударного дрона не сразу смогли эвакуировать из-за тяжелой обстановки. Руку пришлось ампутировать, но врачи стабилизировали его состояние и спасли жизнь бойцу. Выстоять в самые тяжелые моменты ему помогли товарищи и вера. Боец молился о самом простом и важном - обнять детей. Он не знал, увидит ли их еще раз.

«Просил помощь у Бога, просил, чтобы последний раз своих дочерей, у меня двойняшки, обнять», - поделился раненый.

Развернутая в боевых условиях операционная создает контраст: снаружи грязь, внутри - стерильность. Несмотря на то, что передовая медицинская группа находится всего в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения, здесь проводятся все процедуры, кроме самых сложных операций. В распоряжении медиков современное оборудование и полный комплект всех необходимых медикаментов.

Один из принципов военно-полевой хирургии: сортировка по тяжести ранений. Важно соблюсти баланс, где на одной чаше - состояние пациента, на другой - риск при дальнейшей эвакуации.

«Все зависит от тяжести пациента. Если все-таки это пациент с легкими ранениями и его состояние позволяет подождать, он ждет. Концентрируется уже определенная группа пациентов раненных, и мы их эвакуируем уже группой. Если же пациент тяжелый и нуждается в сопровождении врача, то мы его эвакуируем экстренно», - объяснил командир операционно-перевязочного взвода Александр Усов.

За плечами командира медицинской роты с позывным «Москит» колоссальный опыт, которым он охотно делится. «Москит» - один из разработчиков единственного официально рекомендованного к использованию электронного учебного пособия по оказанию первой помощи раненым на поле боя - мобильного приложения «Тактическая медицина».

«Все эти знания, конечно, они приобретаются здесь намного быстрее, потому что здесь, как правило, времени на раздумья уже нет- здесь необходимо быстро и точно принимать решения. Аппаратура вся есть - она каждому врачу подсказывает состояние пациента, но решение в любом случае остается за специалистом», - рассказал «Москит».

Они не считают себя героями, ведь это работа. Она сложная, нервная, изматывающая, но именно ради таких моментов они здесь. Ради того, чтобы у кого-то был шанс вернуться домой.

Ранее медики показали подземную операционную в ДНР. Только за эту неделю команда спасла более 40 жизней.