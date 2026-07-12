«Бой за каждый удар сердца»: медики показали подземную операционную в ДНР

На квадроциклах выдвигаемся в полевой госпиталь, раннее утро, небо пока «чистое» - вражеских дронов еще нет. Город Димитров, бывший Мирноград. На улицах - руины, в воздухе - гром обстрелов и жужжание дронов. Но главная битва - под землей. Здесь, в бетонном коконе, военные врачи сражаются со смертью. И счет на их стороне.

«Боец пострадал от атаки FPV-дрона, множественные осколочные, слепые ранения», - указывает фельдшер роты с позывным Док.

Этого бойца отвезут в тыл - и это лучший сценарий. Но есть и другой: когда операция нужна здесь и сейчас. Вместе с бригадой эвакуации едем в передовой медицинский госпиталь 5-й гвардейской бригады 51-й армии группировки «Центр». В небе уже активны дроны ВСУ.

Нам везет - доезжаем без происшествий. Тяжелых раненых привозят именно сюда, в подземный госпиталь, и держится он на плечах лучших военных медиков-добровольцев. Врачи - их чуть больше десятка - готовятся к очередной операции.

«Боец, 30 лет, попал под атаку дрона. Ранения достаточно тяжелые Это все инородные тела. Дроны вообще заряжаются всем. То есть все, что под руку попадает - болтами, гайками. Даже заряжают пластмассой. Пластмасса на рентгене не видна», - рассказал врач-хирург с позывным Ректор.

«Ножницы! Зажим!» - команды хирурга короткие, как выстрелы. Фасциотомия - рассечение давящих тканей - единственный шанс спасти ногу от ампутации.

Несмотря на то, что мы сейчас находимся в зоне боевых действий, сам ход операции ничем не отличается от тех, что проходят в современных больницах. Работает целая команда врачей: анестезист, хирург, санитар. Ну и в дальнейшем, в зависимости от состояния больного, его уже отправят на эвакуацию в тыловые зоны. И вот, спустя 40 минут, еще одна победа.

«Закончили операцию по извлечению инородного тела в виде вот таких шариков», - показывает операционная медсестра Наталья Лапука.

Прооперированный боец выходит - практически на своих двоих. В госпитальном отделении Эдуард уже шутит и улыбается. Настрой боевой.

«Я не видел, слава Богу, и не чувствовал ничего тоже. Чуть-чуть сейчас побаливает, но мне обезбол укололи, все нормально, все будет хорошо», - поделился стрелок Эдуард Вартанян.

Хотя у каждого врача свой профиль, все делают все. И перевяжут, и умоют, и успокоят.

«Мы единственные девушки на этом направлении, получается, когда бойцы нас видят, они очень радуются, говорят, о-о-о, девушки… Им очень приятно, что мы им подносим еду, мы их кормим, у нас нет повара и все на нас. И уборка, и готовка, и на эвакуацию их собрать», - объясняет медицинская сестра-анестезист с позывным Герда.

Полевой госпиталь развернули своими силами. И уже на третий день принимали бойцов.

«Вы знаете, что творится сейчас вокруг этого здания, да? Насколько грязное небо, насколько тяжело остаться незамеченными. И чтобы нас не нашли, чтобы выжили и мы, и наши пациенты, приходится перемещаться», - рассказал начальник полевого медицинского госпиталя Андрей Гужель.

Большинство эвакуированных - с Добропольского направления. Наши войска теснят противника юго-западнее Белицкого, группировка «Центр» берет Доброполье в полукольцо, грозя замкнуть окружение. Цель - лишить врага путей подвоза резервов и боеприпасов к северным рубежам обороны ВСУ. На соседнем участке наступление ведется вдоль автотрассы на Дружковку. Недавнее освобождение Константиновки уже дало трещину в обороне ВСУ. В сочетании с давлением на Доброполье это ставит под вопрос удержание противником всего донбасского фронта. И в этом продвижении войскам надежно помогают военные врачи, для которых передовая - рабочее место.

«Мы оснащены рентген-аппаратом. Это в условиях передовой вообще, это фантастика, это невозможно. УЗИ-сканер, кислородные концентраторы, аспираторы, электрокоагулятор», - рассказывает Гужель.

Только за эту неделю команда спасла более 40 жизней. Со своими бедами к медикам приходят и немногочисленные гражданские.

«Здесь в этом городе остались еще мирные жители, которые нам пекут хлеб, пекут хлеб для нас, которым мы кормим и бойцов. Вот такая красота. А также они нам собирают фрукты. Просто приносят в благодарность за нашу деятельность. Спасибо им большое», - показывает Наталья Лапука.

Наши войска наступают по всей линии фронта. Врачи же держат свою передовую: их бой - за каждый вдох и за каждый удар сердца.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.