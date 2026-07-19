Врач о новой медкомиссии для водителей: болезни у пожилых часто усиливают друг друга

В России ужесточили порядок прохождения медицинской комиссии для водителей старше 65 лет. Теперь при получении или продлении водительских прав необходимо пройти обследование не только у терапевта, психиатра и нарколога, но также посетить кардиолога и невролога. Это связано с тем, что с возрастом у человека увеличивается риск развития заболеваний, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения. Об этом рассказал в беседе с Zvezdanews врач-гериатр и невролог Валерий Новоселов.

По словам специалиста, особую угрозу для водителей представляют заболевания, способные вызвать внезапную потерю сознания или резкое ухудшение состояния. Эксперт отметил, что наиболее опасными для автомобилистов являются сердечно-сосудистые заболевания, так как чем выше возраст, тем выше и риски их развития.

Новоселов подчеркнул, что с возрастом болезни нередко развиваются одновременно и усиливают друг друга.

«Эти заболевания не приходят одни. Это целая линейка, когда к одному заболеванию присоединяются несколько. Диабет второго типа вызывает сердечно-сосудистые заболевания, а сердечно-сосудистые заболевания приводят к тому, что люди меньше двигаются, теряются клетки и мускулатура», - рассказал врач.

По мнению эксперта, ужесточение правил связано с общим старением населения, то есть количество людей пожилого возраста все выше и выше. При этом специалист отметил, что универсальных признаков, по которым человек может определить необходимость срочного визита к неврологу, не существует. Врач рекомендует обращать внимание на тревожные симптомы и регулярно проходить обследования.

Эксперт также напомнил, что современные методы диагностики позволяют выявлять многие заболевания на ранних стадиях.

«Сегодня методы диагностики в Москве самые лучшие. У нас медицина не хуже и не лучше западноевропейских стандартов, она такая же, как и везде, поэтому желательно периодически диспансеризацию проходить», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что список оснований для аннулирования водительских прав в России расширится с 1 марта 2027 года. В новой поправке указано, что права отберут, если водитель не прошел в течение трех месяцев внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.