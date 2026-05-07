В России изменят правила аннулирования водительских прав

Права могут отобрать из-за непрохождения гражданином внеочередного медосмотра.
Андрей Юдин 07-05-2026 08:44
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Список оснований для аннулирования водительских прав в России расширится с 1 марта 2027 года.

В новой поправке указано, что права отберут, если водитель не прошел в течение трех месяцев внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

По действующему законодательству, если во время обязательного осмотра обнаружат заболевание, которое препятствует безопасному вождению, водителя отправляют на обследование и лечение. Доказанное недомогание или ранее не обнаруженные медицинские ограничения, препятствующие вождению, являются поводом для аннулирования водительских прав.

Ранее в России ввели новые правила сдачи экзамена на водительские права. Изменения коснулись сроков сдачи практической части аттестации.

