Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на $4,82 млрд

Состояние богатейших россиян с начала 2026 года выросло на $4,82 млрд. Такую информацию публикует Bloomberg. Самым успешным в «индексе миллиардеров» оказался основатель «Северстали» Алексей Мордашов, личный капитал которого увеличился до $28,6 млрд.

Следом за ним идут глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($25,5 млрд), основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко ($20,6 млрд), инвестор Геннадий Тимченко ($15,4 млрд) и основатель УГМК Искандер Махмудов ($8,6 млрд).

Переписали свои личные счета также Михаил Фридман ($10,7 млрд), Сулейман Керимов ($11 млрд) и Татьяна Ким ($8,3 млрд). К слову, Россия стала второй в списке самых стремительно богатеющих стран в мире, уступив первенство только Южной Корее. Под благосостоянием в этом списке подразумевается совокупность финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов.

Компанию в топ-3 Южной Корее и России составила Хорватия. В Италии ситуация за последние пять лет практически не изменилась. Антирейтинг стран по этому показателю возглавила Великобритания. Беднеют также жители Нидерландов и Франции.