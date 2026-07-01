Россия стала второй в списке стремительно богатеющих стран

Россия вышла на второе место в списке самых стремительно богатеющих стран. Таковы данные отчета UBS «О мировом богатстве». Под благосостоянием в документе понимается совокупность финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов, пояснили в РИА Новости. Показатели приведены в национальной валюте с поправкой на инфляцию.

Согласно данным отчета, с 2000 по 2025 год отечественный прирост по таким вычислениям составил 37%. Лучше результаты только в Южной Корее, где богатство каждого отдельного гражданина приросло на 55%. Хорватия замыкает тройку самых богатых стран с показателем в 29%.

Существует и антирейтинг стран по этому показателю. Возглавляет его Великобритания, где уровень благосостояния ее жителей снизился на 23,2%. Беднеют жители Нидерландов (-14,4%) и Франции (-4,5%). Италия осталась единственной страной, где за последнюю пятилетку ситуация практически не изменилась.

Ранее сообщалось, что задолженность России перед внешними заимодателями уменьшилась на максимальное значение на период отчетности. По итогам минувшего марта сумма обязательств составляла $61,1 млрд, а в апреле уже $56,9 млрд. Таким образом, госдолг сократился на $4,2 млрд.