Суд в Москве арестовал ученого-физика по подозрению в госизмене

Мещанский районный суд Москвы постановил арестовать 35-летнего Максима Кравчука за подозрение в совершении государственной измене. Как передает ТАСС, в СМИ его называют ученым-физиком.

В судебной картотеке указано, что ходатайство следствия о заключении Кравчука под стражу было удовлетворено. В чем конкретно обвиняется россиянин, не уточняется. Известно, что Кравчук уже обжаловал решение.

Ранее суд признал виновным и назначил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима ученому-физику из Новосибирска Анатолию Маслову. Отмечается, что уголовное дело связано с отправкой секретных данных об исследованиях гиперзвука.