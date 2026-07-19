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Суд в Москве арестовал ученого-физика по подозрению в госизмене

В чем конкретно обвиняют россиянина, не уточняется.
Дарья Неяскина 19-07-2026 14:59
© Фото: Nikolay GyngazovGlobal Look Press

Мещанский районный суд Москвы постановил арестовать 35-летнего Максима Кравчука за подозрение в совершении государственной измене. Как передает ТАСС, в СМИ его называют ученым-физиком.

В судебной картотеке указано, что ходатайство следствия о заключении Кравчука под стражу было удовлетворено. В чем конкретно обвиняется россиянин, не уточняется. Известно, что Кравчук уже обжаловал решение.

Ранее суд признал виновным и назначил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима ученому-физику из Новосибирска Анатолию Маслову. Отмечается, что уголовное дело связано с отправкой секретных данных об исследованиях гиперзвука.

#Москва #роскосмос #физик #ученый #Госизмена #арестован #мещанский суд #цниимаш #секретные разработки
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