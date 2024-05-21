Физика Маслова лишили свободы на 14 лет за госизмену

Суд признал виновным и назначил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима ученому-физику из Новосибирска Анатолию Маслову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Маслов был главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН. В июле 2022 года его арестовали по подозрению в госизмене и отправили в столичный изолятор «Лефортово». В 2023 году его дело начал рассматривать Санкт-Петербургский городской суд.

Суд приговорил ученого к лишению свободы на 14 лет, ограничению свободы на год и лишению доступа к государственной тайне на два года. Уголовное дело связано с отправкой секретных данных об исследованиях гиперзвука.

Государственное обвинение запрашивало для физика 17 лет лишения свободы.