Судно с грузами для ВСУ поражено в районе острова Змеиный на Украине

В районе острова Змеиный в Одесской области на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов в для ВСУ. Ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

В районе населенного пункта Рыбаковка под удары попали пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

Ранее в оборонном ведомстве сообщали об ударах по портам Одессы и Черноморска. ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ними, предназначенные для нужд ВСУ.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.