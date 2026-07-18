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Судно с грузами для ВСУ поражено в районе острова Змеиный на Украине

В районе населенного пункта Рыбаковка под удары попали пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».
18-07-2026 08:50
© Фото: ТРК «Звезда»

В районе острова Змеиный в Одесской области на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов в для ВСУ. Ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

В районе населенного пункта Рыбаковка под удары попали пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

Ранее в оборонном ведомстве сообщали об ударах по портам Одессы и Черноморска. ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ними, предназначенные для нужд ВСУ. 

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

 

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