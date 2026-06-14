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Альпинист по прозвищу «Человек-паук» упал в кратер вулкана в Йемене

Его тело извлекли из вулкана спустя несколько часов.
Анастасия Митина 14-06-2026 06:42
© Фото: Rouelle-Umali, XinHua, Global Look Press

Альпинист Антар аль-Абси по прозвищу «Человек-паук» упал в кратер вулкана Дамт с горячими сернистыми водами в Йемене. Об этом сообщила платформа Yemen Online со ссылкой на службу гражданской обороны страны.

«Тело было извлечено из горячих вод внутри спящего вулкана», - передает издание.

Отмечается, что спасательная операция началась сразу после его исчезновения во время восхождения. Спасатели обнаружили погибшего через несколько часов после падения в вулкан.

Как передает издание, Аль-Абси приобрел известность в социальных сетях как альпинист-экстремал. В видеороликах он поднимался на отвесные скалы в опасных районах без снаряжения и экипировки.

Ранее 20 туристов пропали в районе мощного извержения вулкана Дуконо в Индонезии. Пропавшие были туристами-пешеходами. Среди них было девять граждан Сингапура.

#Йемен #вулкан #альпинист
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