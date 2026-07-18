Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за очень жаркой погоды

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары, накрывшей город. Как пишет 360.ru со ссылкой на Гидрометцентр России, подобные атмосферные условия сохранятся в столице еще несколько дней.

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие воскресенье и понедельник воздух в городе прогреется до +30 градусов по Цельсию. Предварительно, погода оранжевого уровня опасности продлится до 17:00 20 июля.

Отмечается, что данный статус нацелен на предупреждение граждан об опасности и ущербе, который могут вызвать выходящие за пределы нормы условия.

Ранее москвичей предупредили о росте атмосферного давления и порывах северного ветра. К середине следующей недели ожидаются кратковременные дожди.