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Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за очень жаркой погоды

По прогнозам синоптиков, температура воздуха останется повышенной вплоть до конца следующего понедельника.
Тимур Юсупов 18-07-2026 14:24
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары, накрывшей город. Как пишет 360.ru со ссылкой на Гидрометцентр России, подобные атмосферные условия сохранятся в столице еще несколько дней.

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие воскресенье и понедельник воздух в городе прогреется до +30 градусов по Цельсию. Предварительно, погода оранжевого уровня опасности продлится до 17:00 20 июля.

Отмечается, что данный статус нацелен на предупреждение граждан об опасности и ущербе, который могут вызвать выходящие за пределы нормы условия.

Ранее москвичей предупредили о росте атмосферного давления и порывах северного ветра. К середине следующей недели ожидаются кратковременные дожди.

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