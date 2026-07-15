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Мигрантов предложили обязать покупать телефоны при въезде в Россию

Устройство станет обязательным элементом регистрации для большинства трудовых мигрантов и иностранцев,которые планируют на длительное время остаться в стране.
Дарья Неяскина 15-07-2026 20:21
© Фото: Kremlin PoolGlobal Look Press

Иностранных граждан, прибывших в Россию на длительный срок или для трудоустройства, могут обязать приобретать мобильный телефон с предустановленным электронным профилем. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов, пишет LIFE.

По словам представителя МВД, устройство станет обязательным элементом регистрации для большинства трудовых мигрантов и иностранцев,которые планируют на длительное время остаться в стране. Электронный профиль, размещенный в телефоне, позволит государственным органам получать информацию о местонахождении владельца.

Зубов пояснил, что благодаря такой системе переезд из одного города или региона в другой не останется без контроля со стороны властей. При этом, как он отметил, нововведение призвано не только усилить миграционный контроль, но и упростить взаимодействие с самими иностранцами. Через телефон пользователи смогут получать уведомления о завершении срока действия документов, необходимости явиться в государственные органы или выполнить другие обязательные процедуры.

Подобный механизм уже проходит пробный формат. С 1 сентября прошлого года в Москве и Московской области действует эксперимент с цифровой платформой «Амина». Сервис основан на регулярной передаче геолокации устройства, что позволяет сотрудникам МВД отслеживать перемещения участников проекта в режиме реального времени. Сейчас требование распространяется на совершеннолетних иностранных граждан, въезжающих в Россию в безвизовом порядке.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который вводит дополнительные требования для трудовых мигрантов, которые хотят работать в России. Согласно новым нормам, трудовые мигранты обязаны самостоятельно обеспечивать себя и членов своей семьи, находящихся на их иждивении в России, на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента.

#Россия #в стране и мире #мигранты #МВД #Нововведения #Телефон #контроль #приезжие #цифровой контроль #«Амина»
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