JDD: авианосная группа Франции разведывала ситуацию в зоне конфликта на Украине

Французская авианосная группа участвовала в разведке в зоне украинского конфликта. Об этом газете Journal du Dimanche командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес.
«Он (президент Франции Эммануэль Макрон - прим. ред.) попросил нас продолжить наши миссии по оценке ситуации в кризисных зонах, особенно в отношении Украины», - заявил адмирал.
По его словам, группа также проводила разведывательные мероприятия в Ливане.
«Мы отслеживаем тактические и оперативные перемещения различных участников событий в районе», - объяснил командир.
Отмечается, что одним из приоритетов на Ближнем Востоке была защита французских граждан. В то время в регионе находилось 4 000 военнослужащих Франции.
Ранее журнал Military Watch Magazine писал, что французские истребители Rafale могут столкнуться с серьезными сложностями при возможном применении на Украине в условиях противодействия ВС РФ. Характеристики российского Су-57 дают определенные преимущества в воздушном противостоянии.
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