JDD: авианосная группа Франции разведывала ситуацию в зоне конфликта на Украине

Французская авианосная группа участвовала в разведке в зоне украинского конфликта. Об этом газете Journal du Dimanche командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес.

«Он (президент Франции Эммануэль Макрон - прим. ред.) попросил нас продолжить наши миссии по оценке ситуации в кризисных зонах, особенно в отношении Украины», - заявил адмирал.

По его словам, группа также проводила разведывательные мероприятия в Ливане.

«Мы отслеживаем тактические и оперативные перемещения различных участников событий в районе», - объяснил командир.

Отмечается, что одним из приоритетов на Ближнем Востоке была защита французских граждан. В то время в регионе находилось 4 000 военнослужащих Франции.

Ранее журнал Military Watch Magazine писал, что французские истребители Rafale могут столкнуться с серьезными сложностями при возможном применении на Украине в условиях противодействия ВС РФ. Характеристики российского Су-57 дают определенные преимущества в воздушном противостоянии.