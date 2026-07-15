Французские Rafale могут столкнуться с трудностями на Украине

Французские истребители Rafale могут столкнуться с серьезными сложностями при возможном применении на Украине в условиях противодействия российским Вооруженным силам. Такое мнение приводится в публикации журнала Military Watch Magazine (MWM), пишет RT.

В публикации говорится, что для Rafale одной из главных сложностей станет возможное боестолкновение с российским истребителем пятого поколения Су-57. По мнению авторов материала, характеристики российской машины дают ей определенные преимущества в воздушном противостоянии.

Отмечается, что Су-57 отличается малозаметностью, при этом имеет более крупную конструкцию, благодаря чему может оснащаться более совершенным радаром, иметь увеличенный запас топлива и нести больший объем вооружения по сравнению с рядом других боевых самолетов.

Ранее сообщалось, что Франция может разработать истребитель шестого поколения к 2040 году, несмотря на провал переговоров с ФРГ о совместном проектировании истребителя в рамках перспективного авиационного комплекса FCAS.