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Французские Rafale могут столкнуться с трудностями на Украине

Military Watch оценил шансы Rafale в противостоянии с российским Су-57.
Дарья Неяскина 15-07-2026 21:35
© Фото: Johan Nilsson TT, Global Look Press

Французские истребители Rafale могут столкнуться с серьезными сложностями при возможном применении на Украине в условиях противодействия российским Вооруженным силам. Такое мнение приводится в публикации журнала Military Watch Magazine (MWM), пишет RT.

В публикации говорится, что для Rafale одной из главных сложностей станет  возможное боестолкновение с российским истребителем пятого поколения Су-57. По мнению авторов материала, характеристики российской машины дают ей определенные преимущества в воздушном противостоянии.

Отмечается, что Су-57 отличается малозаметностью, при этом имеет более крупную конструкцию, благодаря чему может оснащаться более совершенным радаром, иметь увеличенный запас топлива и нести больший объем вооружения по сравнению с рядом других боевых самолетов.

Ранее сообщалось, что Франция может разработать истребитель шестого поколения к 2040 году, несмотря на провал переговоров с ФРГ о совместном проектировании истребителя в рамках перспективного авиационного комплекса FCAS.

#в стране и мире #ВС РФ #истребители #су-57 #Украина #Rafale #конструкция #боевые самолеты
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