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В Москву доставили десятерых пострадавших при атаке ВСУ на склад в Котовске

Раненых разместили в федеральных медцентрах Минздрава, а также в московских городских стационарах.
Тимур Юсупов 19-07-2026 11:03
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

В московские больницы доставили десятерых пострадавших при атаке ВСУ на склад в Тамбовской области. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

По имеющейся информации, раненых россиян разместили в федеральных медцентрах Минздрава, а также в московских городских стационарах. Всего в результате украинских ударов пострадал 31 человек, 8 из которых находятся в тяжелом состоянии, 14 в состоянии средней степени тяжести, а 9 получили необходимую помощь амбулаторно.

Трагедия произошла 18 июня в городе Котовск. Теракт ВСУ унес жизни семерых человек.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дела по статье о террористическом акте после атак беспилотников на логистические центры маркетплейса Wildberries в городе Котовске Тамбовской области и городе Электростали Московской области. 

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