Нефтеналивное судно дважды атаковали в Черном море

Нефтеналивное судно Nordic Zenith дважды атаковали около терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя компании.

«Подтверждаем, что танкер должен был прибыть для загрузки. Но после двойной атаки на танкере возник пожар и он подал сигнал бедствия», - цитирует агентство.

Тринадцать членов экипажа эвакуированы на судах КТК, однако девять человек отказались покидать танкер. Они потушили возгорание, однако судно теперь непригодно для погрузки нефти.

По данным MarineTraffic, танкер ходил под флагом Либерии.

Ранее один человек погиб и четверо пострадали в результате нападения на рыболовецкий корабль Турции в Черном море. Инцидент произошел у берегов Севастополя.