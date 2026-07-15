В Госдуме заверили, что не будут поднимать пенсионный возраст еще 20 лет

Никаких оснований или предпосылок для дискуссии о поднятии пенсионного возраста «абсолютно» нет. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, отвечая на вопрос Zvezdanews.

Ранее экономист Александр Разуваев в беседе с «Абзацем» предрек поднятие пенсии еще на пять лет из-за плохой демографии в стране.

«Все, кто пытается сейчас дискутировать на эту тему, просто делают это для разжигания либо интереса к своей кандидатуре, либо по каким-то иным, непонятным мне целям, которые я не могу пояснить», - отметила Бессараб.

Депутат напомнила, что нынешняя реформа продолжается до 2028 года, поэтому подводить какие-то итоги еще рано. Ближайшие 15-20 лет не будет никаких реформ, несмотря на уже достигнутый уровень долголетия, заверила она. Бессараб уточнила, что «люди так быстро не увеличивают продолжительность жизни».

«Да, действительно, мы стали с вами жить дольше, и очень хорошо развилась медицина по сравнению с прошлым веком. Люди изменились за это время, стали лучше жить, стали больше уделять внимания своему здоровью. Но это не значит, что мы будем каждые пять лет что-то пересматривать», - подчеркнула депутат.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что с 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий, выплаты увеличатся на 17,3%.