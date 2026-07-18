ФНС заморозила операции по счетам компании Басты

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании «Газгольдер-рекорд». Одним из ее учредителей является рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на материалы налоговой.

Деятельность «Газгольдер-рекорда» - танцплощадки, дискотеки и школы танцев. Баста владеет 50% фирмы, 40% принадлежат его бывшему продюсеру Евгению Антимонию, и 10% - Денису Крючкову.

Отмечается, что в начале июля были вынесены два решения о заморозке счетов из-за «непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления».

Также сам рэпер имеет задолженность перед Федеральной службой по интеллектуальным правам в размере 54 тысяч рублей по патентным или иным пошлинам.

Ранее экономист Инна Литвиненко рассказала, в каком случае ФНС может взыскать с гражданина задолженность по налогам, не прибегая к помощи суда. Если плательщик игнорирует уведомления налоговой службы о задолженности, то ФНС имеет право без особого судебного порядка снять деньги с налогового счета плательщика, если он за какой-то доход не отчитался либо неправильно указал сумму.