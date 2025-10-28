Экономист предупредила о последствиях игнорирования уведомлений от ФНС

Экономист, член Комитета по образованию и социальной политике Торгово-промышленной палаты России Инна Литвиненко рассказала, в каком случае ФНС может взыскать с гражданина задолженность по налогам, не прибегая к помощи суда. В беседе со «Звездой» она объяснила изменения в налоговом законодательстве, вступающие в силу с 1 ноября.

«У каждого физического лица есть свой налоговый счет. Теперь налоговая имеет право без особого судебного порядка снять деньги с налогового счета плательщика, если он за какой-то доход не отчитался либо неправильно указал сумму. Раньше нужно было обращаться в суд, но с 1 ноября есть возможность это сделать не тратя время и средства государства», - рассказала Литвиненко.

Добросовестным плательщикам, допустившим ошибку в декларации, не стоит паниковать, успокоила она. Новый порядок взыскания будет применяться только к бесспорным задолженностям.

«Человеку направляется уведомление о задолженности. Если он его игнорирует, то направляется еще одно уведомление. На ответ уже дается срок в 30 дней. Если по истечении этого срока человек никак не реагирует, то задолженность признается бесспорной. Вы не спорите, а значит, согласны. После этого в течение полугода ФНС начинает взыскивать задолженность не прибегая к помощи суда», - объяснила экономист.

В особых случаях, когда человек умышленно не идет на контакт с налоговиками, ФНС имеет право обратиться в банк и заблокировать счета и карты должника, предупредила Литвиненко. О нововведениях стало известно накануне. Плательщики могут оспорить сумму начислений, составив заявление о перерасчете. И даже после этого у гражданина остается право обратиться с апелляционной жалобой.