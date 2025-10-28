МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экономист предупредила о последствиях игнорирования уведомлений от ФНС

Когда плательщик игнорирует уведомления ФНС о необходимости сверить суммы платежей, будет применяться внесудебное взыскание.
Ян Брацкий 2025-10-28 09:14:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Экономист, член Комитета по образованию и социальной политике Торгово-промышленной палаты России Инна Литвиненко рассказала, в каком случае ФНС может взыскать с гражданина задолженность по налогам, не прибегая к помощи суда. В беседе со «Звездой» она объяснила изменения в налоговом законодательстве, вступающие в силу с 1 ноября.

«У каждого физического лица есть свой налоговый счет. Теперь налоговая имеет право без особого судебного порядка снять деньги с налогового счета плательщика, если он за какой-то доход не отчитался либо неправильно указал сумму. Раньше нужно было обращаться в суд, но с 1 ноября есть возможность это сделать не тратя время и средства государства», - рассказала Литвиненко.

Добросовестным плательщикам, допустившим ошибку в декларации, не стоит паниковать, успокоила она. Новый порядок взыскания будет применяться только к бесспорным задолженностям.

«Человеку направляется уведомление о задолженности. Если он его игнорирует, то направляется еще одно уведомление. На ответ уже дается срок в 30 дней. Если по истечении этого срока человек никак не реагирует, то задолженность признается бесспорной. Вы не спорите, а значит, согласны. После этого в течение полугода ФНС начинает взыскивать задолженность не прибегая к помощи суда», - объяснила экономист.

В особых случаях, когда человек умышленно не идет на контакт с налоговиками, ФНС имеет право обратиться в банк и заблокировать счета и карты должника, предупредила Литвиненко. О нововведениях стало известно накануне. Плательщики могут оспорить сумму начислений, составив заявление о перерасчете. И даже после этого у гражданина остается право обратиться с апелляционной жалобой.

#суд #налоги #Долги #наш эксклюзив #фнс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 